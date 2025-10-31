Terre del Nisseno, un racconto inedito e digitale per sei Comuni

Coinvolti Marianopoli, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro e Sutera

CALTANISSETTA – Il progetto “Terre del Nisseno” giunge a conclusione restituendo al territorio una nuova visione unitaria e digitale delle sue eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche.

L’iniziativa ha coinvolto i comuni di Marianopoli, Bompensiere, Campofranco, Milena, Montedoro e Sutera, promuovendo il patrimonio materiale e immateriale dell’entroterra siciliano attraverso strumenti innovativi di comunicazione e marketing digitale.

Al centro del progetto vi è stata la creazione del brand “Terre del Nisseno”, con un’identità visiva riconoscibile che unisce tradizione e innovazione. Il logo, costruito sulle iniziali “T” e “N”, simboleggia la continuità tra superficie e sottosuolo, richiamando le torri di guardia e le miniere, elementi caratteristici del paesaggio nisseno.

“Grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini, delle istituzioni locali e degli operatori del luogo, il progetto ha messo in luce l’unicità dei sei comuni, raccontandone le storie, le tradizioni e le bellezze paesaggistiche – si legge in una nota -. Un patrimonio duraturo, capace di promuovere le Terre del Nisseno non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale, consolidando l’identità culturale e le opportunità turistiche del territorio”.

Le informazioni raccolte hanno costituito la base per la realizzazione di contenuti digitali promozionali, valorizzati successivamente attraverso il sito ufficiale del progetto (anche in lingua inglese), i canali social e materiali multimediali dedicati. Le mappe di comunità sono così diventate uno strumento concreto di promozione territoriale e di rafforzamento dell’identità culturale dei territori delle Terre del Nisseno.

A completare la fruizione, la segnaletica interattiva con QR code che darà la possibilità ai visitatori di accedere direttamente alle pagine web dedicate di ciascun comune, scoprendo itinerari tematici geolocalizzati e le “Voci delle Terre del Nisseno”, una raccolta di video-testimonianze che raccontano storie, tradizioni e luoghi locali.