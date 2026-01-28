 Terremoto in provincia di Palermo: epicentro a Blufi, magnitudo 3.1
Terremoto in provincia di Palermo, magnitudo di 3.1

L'epicentro è stato registrato a Blufi
IL SISMA
di
1 min di lettura

PALERMO – Scossa di terremoto in serata in provincia di Palermo. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.1.

Epicentro a Blufi

L’epicentro è stato registrato a un chilometro a nord-ovest di Blufi, alle 20.42 di mercoledì 28 gennaio, a una profondità di 38 chilometri. Al momento comunque non sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini e non si registrano danni.

Terremoto in provincia di Palermo: le altre due scosse

Negli scorsi giorni altre due scosse sono state registrate nel Palermitano. Il 23 gennaio a due chilometri a ovest di Casteldaccia, con magnitudo 2.7 e l’indomani nella zona di Sclafani Bagni, con magnitudo 3.0.

Tags:

