Aumenta il bilancio della tragedia. Le storie.

Ha superato i 45 mila morti il bilancio delle vittime del terremoto del 6 febbraio in Turchia e in Siria. Bilancio destinato ad aumentare ulteriormente, con numerosi dispersi ancora sotto le macerie di 264 mila edifici distrutti. Tra le vittime anche il calciatore ghanese Atsu (nella foto), che giocava nella massima serie turca. Secondo i media turchi, il 31enne ex giocatore di Chelsea e Newcastle in Inghilterra era sotto le macerie della residenza dei Rönesans, una torre di 12 piani crollata a causa del terremoto. L’ambasciata del Ghana in Turchia e la Federcalcio del Ghana hanno inizialmente affermato che l’attaccante era stato trovato vivo, ma questa informazione si è successivamente rivelata falsa. Tre persone sono state trovate vive oggi sotto le macerie a Hatay, nel sud della Turchia, dopo il tremendo terremoto, ma una delle tre, un ragazzino di 12 anni, è deceduto in ambulanza.