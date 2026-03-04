Terremoto nel Catanese, 140 richieste ai Vigili del fuoco

Crolli e danni a Ragalna

CATANIA – Sono circa 140 le richieste di intervento giunte ai Vigili del Fuoco nel Catanese dopo la forte scossa di terremoto registrata questa mattina. Di queste, oltre venti sono già state espletate dal Comando provinciale di Catania, mentre poco meno di 120 risultano ancora in coda.

La maggior parte delle segnalazioni riguarda verifiche per presunti danni strutturali agli edifici. Tra le zone più colpite figura il territorio di Ragalna, in particolare l’area di Santa Barbara e il villaggio San Francesco, dove si sono verificati crolli e danneggiamenti a diversi immobili.

Sul posto stanno operando tre squadre con il supporto di tre funzionari tecnici, un’autoscala e un’unità di comando locale, inviata come posto di comando avanzato per coordinare le operazioni di soccorso e gestire le richieste dei cittadini. Nel frattempo, il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per fronteggiare l’emergenza.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti.