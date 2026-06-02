Terremoto nel Tirreno, scossa avvertita anche in Sicilia: nessun danno

Registrata nella notte, la scossa era di Magnitudo 6.2

PALERMO – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00.12 nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese di Amantea, in provincia di Cosenza.

Terremoto avvertito anche in Sicilia

Il sisma, localizzato a una profondità di circa 250 chilometri, è stato avvertito in gran parte del Sud Italia, compresa la Sicilia, oltre che in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

In diverse località molti cittadini hanno percepito chiaramente la scossa e alcuni sono scesi in strada, contattando le sale operative della Protezione civile e dei vigili del fuoco per avere informazioni.

Protezione civile al lavoro

Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. La Protezione civile della Calabria ha avviato verifiche con i sindaci dei comuni più vicini all’area dell’epicentro, senza ricevere segnalazioni di criticità.

Numerose anche le chiamate giunte ai vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito il terremoto. Non risultano, però, richieste di soccorso né interventi legati al sisma.

La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.