Terribile aggressione nel Trentino: morta una donna

I carabinieri hanno rintracciato l'autore del terribile gesto

1' DI LETTURA

Terribile aggressione in un parco pubblico a Rovereto, in provincia di Trento, con una donna che è morta. Per l’omicidio è stato fermato un 40enne senza fissa dimora, che ha precedenti.

L’aggressione si è verificata nella serata di sabato quando la donna, 61 anni, stava passeggiando nel parco Nikolajevka ed è stata aggredita.

A lanciare l’allarme, intorno alle 22.30 di ieri sera, alcuni residenti della zona allertati dalle urla strazianti della donna. I primi ad intervenire si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante con la donna distesa a terra, sanguinante alla testa e con i pantaloni abbassati a mezza gamba, e sopra di lei un uomo a cavalcioni che la colpiva con violenza al volto.

L’uomo si è dileguato e ha cercato di far perdere le sue tracce, ma è stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno rintracciato in strada non molto lontano.

Nel frattempo la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale a Trento dove però purtroppo è deceduta poco dopo per le gravissime ferite riportate nell’aggressione. Nonostante tutti i tentativi di salvarla da parte dei medici, troppo gravi si sono rivelate le ferite al capo.

In ospedale anche il presunto assassino, medicato al pronto soccorso per le ferite riportate durante l’aggressione e poi condotto in carcere. L’uomo, accusato inizialmente di aggressione e lesioni, ora deve rispondere di omicidio. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto. La zona all’interno del parco dove è avvenuta l’aggressione è stata transennata per i rilievi del caso e sono stati ascoltati alcuni possibili testimoni.