Terrore al 16esimo piano: la lotta per non cadere VIDEO

È rimasta sospesa nel vuoto per circa cinque minuti

BRASILE – Un filmato al cardiopalma, diventato virale sui social media, mostra una donna che lotta per non precipitare dal 16esimo piano di un edificio residenziale in Brasile. La scena, girata nel comune di Guarujá, nello stato di San Paolo, ha tenuto il fiato sospeso a chiunque l’abbia vista.

La lotta per non cadere dal 16esimo piano: le immagini

Nel video, la donna appare aggrappata con entrambe le mani al telaio di una finestra, mentre cerca di sostenersi appoggiando i piedi sulla finestra del piano sottostante.

Secondo il quotidiano brasiliano O Globo, la donna si è trovata in questa drammatica situazione dopo essere scivolata mentre puliva la finestra del suo appartamento. È rimasta sospesa nel vuoto per circa cinque minuti, durante i quali ha gridato disperatamente aiuto, cercando di mantenere l’equilibrio e scongiurare una caduta fatale.

Fortunatamente, le sue urla hanno attirato l’attenzione dei residenti nelle vicinanze, che sono intervenuti prontamente per salvarla. Grazie al loro rapido intervento, la donna è stata messa in salvo, evitando il peggio.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE