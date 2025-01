A Racalmuto

RACALMUTO (AGRIGENTO) – Entra in un centro che ospita una trentina di migranti, punta una pistola al loro indirizzo e poi spara almeno due colpi in aria. Momenti di follia a Racalmuto dove un un uomo è stato rintracciato e fermato dai carabinieri dopo una improbabile fuga.

Secondo primissime informazioni si tratterebbe di un trentacinquenne del posto, forse in stato di alterazione dovuta ad alcol. Il fatto è avvenuto a Villa Paradiso, un tempo struttura ricettiva per turisti oggi riconvertita in centro per immigrati. L’arma utilizzata, in base alle ultime notizie che tuttavia devono trovare necessaria conferma, potrebbe essere caricata a salve.

Gli ospiti del centro Villa Paradiso, sotto choc e impauriti, sono scappati all’esterno del centro. Qualcuno di loro, secondo quanto appreso, sarebbe anche riuscito a riprendere con un cellulare quegli istanti consegnando il video ai carabinieri. I militari dell’Arma, dopo pochi minuti, hanno rintracciato l’aggressore e lo hanno portato in caserma. Secondo quanto riferito da un mediatore culturale della struttura, l’uomo avrebbe puntato l’arma contro tre migranti prima di esplodere i colpi e fuggire.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA