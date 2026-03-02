 Terzo mandato ai sindaci: Galvagno auspica il voto palese
Terzo mandato ai sindaci, Galvagno: “Auspico il voto palese”

"Si proceda mettendoci la faccia"
PALERMO – “Ho convocato già per domani, martedì 3 marzo, una capigruppo urgente per calendarizzare il recepimento diretto della norma sul terzo mandato per i sindaci delle città siciliane fino a 15mila abitanti”.

Auspico davvero che, così come avvenuto in occasione del voto sulla parità di genere nelle amministrazioni comunali, in Aula non venga richiesto il voto segreto per trincerarsi ma si proceda con voto palese mettendoci la faccia”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

