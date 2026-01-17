Entrambi hanno parlato di possibile alternativa al governo regionale

CALTAGIRONE (CATANIA) – “Il messaggio che dobbiamo lanciare partendo da Caltagirone è un messaggio che ha bisogno di un aggiornamento. Dobbiamo cambiare marcia ed essere pronti a rappresentare un’alternativa credibile a questo governo regionale”. Lo ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, intervenendo ai lavori promossi a Caltagirone dal centro studi Ti amo Sicilia.

“È arrivato il momento – prosegue – di mettere un punto, girare pagina e non commettere gli errori del passato, in particolare quelli del 2022. Le coalizioni si costruiscono sugli argomenti e sui contenuti. Ci possono essere diversità tra le forze politiche, ed è naturale, ma oggi sento il dovere di lanciare prima di tutto un messaggio di autocritica”.

Mano tesa per “costruire un’alternativa”

“Da capogruppo del Partito democratico – ha aggiunto – sono qui per tendere la mano e lavorare alla costruzione di un’alternativa. Dobbiamo dire con chiarezza come immaginiamo la Sicilia e ribadire che siamo alternativi a questo governo regionale. Non abbiamo nulla a che fare con questa maggioranza che procede per approssimazione e senza una vera idea di progettualità”.

“Oggi abbiamo il dovere di dare un messaggio di speranza alle siciliane e ai siciliani, che si aspettano da noi unità, responsabilità e la capacità di non ripetere gli errori del passato. Dobbiamo ritrovarci sui programmi, sui contenuti e sulle idee per governare davvero la Sicilia. È il momento – ha concluso Catanzaro – di andare avanti insieme e riprenderci il governo della Regione”.

Sunseri: “Auguri a De Luca per nuovo progetto”

“È fondamentale sapere come risolvere i problemi per governare una regione che ha un bilancio importante ma anche tantissime criticità che ci trasciniamo da anni, nonostante sia la regione che ha ricevuto più fondi europei in assoluto”. Lo ha detto il deputato del M5s all’Ars, Luigi Sunseri, intervenendo ai lavori.

“Cominciamo a immaginare – ha aggiunto – un percorso che ci conduca a un governo responsabile, con idee chiare, capace di portare avanti vere leggi di riforma che stravolgano nella loro essenza questa regione. Se iniziamo a immaginare una Sicilia che sappia costruire una nuova classe politica, probabilmente vivremo e lasceremo alle future generazioni una Sicilia diversa”.

“Per questo – ha concluso Sunseri – faccio un grande in bocca al lupo a Cateno De Luca, sia per questo nuovo progetto sia per l’attività parlamentare che ci vedrà impegnati a immaginare un percorso diverso per la Sicilia”.