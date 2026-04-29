Ticket ed esenzioni, chiarimenti dell’Asp Catania sui “bollini rossi”

L’Azienda spiega le procedure

CATANIA – Chiarimenti sulle esenzioni ticket e sulle procedure legate ai cosiddetti “bollini rossi” arrivano dall’Asp di Catania, dopo le recenti segnalazioni relative alle richieste di recupero delle somme per prestazioni sanitarie erogate in regime di esenzione.

Chiarimenti dell’Asp di Catania sui bollini rossi

Le verifiche sulle esenzioni per reddito (codici E01, E02, E03, E04) sono a livello nazionale attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Entrate, INPS e Ministero del Lavoro.

Quando, a seguito dei controlli incrociati, un’esenzione non risulta confermata per un determinato anno, è generata una segnalazione amministrativa, il cosiddetto “bollino rosso”, che comporta l’avvio delle procedure previste per il recupero delle somme relative alle prestazioni fruite.

L’Asp etnea precisa di non svolgere controlli diretti sulla posizione reddituale dei cittadini né di avere accesso alle banche dati fiscali: l’Azienda recepisce gli esiti delle verifiche centrali e attiva le conseguenti procedure amministrative.

La piattaforma

I cittadini possono richiedere agli uffici distrettuali il riepilogo delle prestazioni sanitarie relative agli anni interessati oppure utilizzare la piattaforma online ASPConTe – Servizi Territoriali. Sul sito istituzionale è inoltre disponibile una sezione dedicata ai “bollini rossi”, con informazioni, FAQ e contatti utili.

Per la verifica della propria posizione fiscale e reddituale, si suggerisce di rivolgersi a consulenti di fiducia come CAF, patronati o commercialisti, poiché gli uffici Asp non dispongono degli strumenti per valutazioni fiscali.

Nel caso in cui il cittadino ritenga errata la segnalazione, è possibile presentare un’istanza di riesame entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il diritto all’esenzione. L’istanza può essere inviata tramite PEC agli indirizzi del Distretto sanitario competente o attraverso la piattaforma ASPConTe. La presentazione nei termini consente la sospensione temporanea dell’avviso e il mantenimento dell’esenzione per 120 giorni.

Sul piano organizzativo, l’Asp ha attivato un gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle pratiche legate ai “bollini rossi”. Con l’obiettivo di garantire uniformità nelle procedure e nei tempi di lavorazione su tutto il territorio provinciale.

Potenziati gli sportelli dell’Angrafe assistiti

Nel Distretto sanitario di Catania, dal primo aprile, avviata una riorganizzazione dei servizi di Anagrafe assistiti, con il potenziamento degli sportelli. Sono attivi quattro punti di accesso. A Catania (via La Marmora e PTA Librino–San Giorgio), a Motta Sant’Anastasia e a Misterbianco, dove è possibile ricevere assistenza, informazioni e presentare istanze.

A supporto del sistema attivati anche tre Punti di raccolta aziendali nelle sedi di via Pasubio, via Sardo e via Tito Manlio Manzella. Questi non gestiscono direttamente le pratiche dei “bollini rossi”, ma contribuiscono a velocizzare la presa in carico delle richieste.

Resta infine disponibile la piattaforma digitale ASPConTe, accessibile 24 ore su 24, che consente di gestire online le principali pratiche. Riducendo, quindi, la necessità di accesso agli sportelli e rendendo più efficiente il servizio per i cittadini.