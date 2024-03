Tifosi vs squadra: scatta un’incredibile rissa durante la partita VIDEO

il campo si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia

Tifosi vs squadra: scatta un’incredibile rissa. La partita del campionato di calcio turco tra il Trabzonspor e il Fenerbahce si è trasformata in un teatro di scontri a seguito di una vibrante rivalità che ha coinvolto direttamente i giocatori durante l’incontro. La vittoria del Fenerbahce, con un punteggio finale di 3 a 2, ha scatenato le celebrazioni della squadra a centrocampo. Una mossa che ha suscitato l’ira dei sostenitori del Trabzonspor.

Rissa tra tifosi e giocatori: le immagini delle aggressioni

La situazione è degenerata quando i fan hanno fatto irruzione sul terreno di gioco, attaccando i membri della squadra ospite. In pochi istanti, il campo si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia, con scambi di aggressioni tra i giocatori del Fenerbahce e gli ultras del Trabzonspor. Per garantire la loro sicurezza, la squadra ospite è stata costretta a rifugiarsi negli spogliatoi, sottraendosi all’escalation di violenza.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVE SICILIA: VISITA LA SEZIONE