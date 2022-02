Tir bloccati e ruote tagliate: autotrasportatori nel mirino

Tre episodi in una sola notte. Indaga la polizia per capire se c'è un collegamento con i blocchi.

Il modus operandi è sempre lo stesso. Inquietante. Un’auto blocca il camion, fa scendere l’autista e poi tagliano i pneumatici. Tra ieri sera e la notte, solo in provincia di Catania, sono accaduti tre episodi. Due sulla A19 Catania-Palermo: uno vicino lo svincolo di Gerbini e uno a Motta Sant’Anastasia. Il terzo, invece, nella zona industriale di Catania, nei pressi della sede dell’Amazon.



La polizia, che sta raccogliendo informazioni sui tre casi, intanto sta cercando di comprendere se c’è un collegamento con la protesta in atto degli autotrasportatori. Ma a macchia di leopardo, episodi simili si stanno verificando anche in altre zone (e non solo nella provincia di Catania). Ma se il metodo è uguale, le auto degli aggressori invece è sempre differente.



A questo punto potrebbe essere una coincidenza di tempi. Ma al momento gli investigatori non si sentono di escludere nulla. E quindi ci potrebbe essere – ma c’è da capire come e perché – un diretto collegamento con il blocco dei tir organizzato da Aias in alcune zone nevralgiche della viabilità della Sicilia Orientale. Come lo snodo autostradale di San Gregorio.



Una flotta di bisonti della strada è parcheggiata sulla corsia d’emergenza causando diversi rallentamenti. E anche tensioni. Le richieste sono quelle di trovare una soluzione nazionale ai rincari del gasolio. Una stangata che sta mettendo in ginocchio il settore. Ma dall’altro lato la merce ‘ferma’ sta facendo soffrire il comparto agrumicolo soprattutto. Anche per questo da Roma, l’assessore Marco Falcone ha chiesto ‘senso di responsabilità’ agli autotrasportatori.