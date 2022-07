Titoli regionali Senior, trionfano Eugenio Pacelli e Andimoda Beach Messina

La vittoria al termine delle fasi finali del Campionato organizzato dal Settore Beach Handball

TRAPANI – Alla Eugenio Pacelli nel settore Maschile e Andimoda Beach Messina in quello femminile il titolo regionale Senior di Beach Handball.

La vittoria al termine delle fasi finali del Campionato organizzato dal Settore Beach Handball, diretto da Vito Di Giovanni, del Comitato FIGH Sicilia svoltosi sabato 2 luglio presso il lido AC Life Style di Trapani.

La Eugenio Pacelli ha battuto in finale l’Antimoda Beach Team Messina per 2 – 0. Le due formazioni erano arrivate in finale battendo rispettivamente in semifinale i trapanesi per 2 – 0 l’Halikada Gattopardo per 2 – 0 e con lo stesso punteggio i messinesi l’HC Mascalucia.

Nella finale per il terzo e quarto posto da imporsi è stata l’Halikada Gattopardo per 2 – 0 sull’HC Mascalucia mentre in quella per il quinto e sesto posto la Pallamano Marsala sull’Aetna Mascalucia per 2 – 1. Alla fase finale erano arrivate 6 formazioni suddivise in 2 gironi di 3 provenienti dalle fasi eliminatorie della scorsa settimana.

Nel settore femminile dove sono state presenti 4 squadre che si sono affrontare in un unico girone con la formula all’Italiana, l’Antimoda Beach Team ha vinto tutte e 3 le gare, rispettivamente sull’Erice, Halikada Gattopardo e Top Five Acireale tutte per 2 – 0. Al secondo posto l’Halikada Gattopardo con 4 punti frutto di 2 vittorie ed 1 sconfitta, al terzo Erice con 2 punti 1 vittoria e 2 sconfitte ed infine la Top Five con 0 punti. Ma ecco nello specifico il cammino delle squadre sia nel settore maschile che femminile:

FINALE REGIONALE SENIORES MASCHILE BEACH HANDBALL:

Girone A

HALIKADA GATTOPARDO – AETNA MASCALUCIA 2 – 1

HALIKADA GATTOPARDO – HC MASCALUCIA 2 – 0

AETNA MASCALUCIA – HC MASCALUCIA 1 – 2

Girone B

ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA – PALLAMANO MARSALA 2 – 0

EUGENIO PACELLI – PALLAMANO MARSALA 2 – 0

ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA – EUGENIO PACELLI 2 – 0

SEMIFINALI

HALIKADA GATTOPARDO – EUGENIO PACELLI 0 – 2

– HC MASCALUCIA 2 – 0

FINALE 5/6 POSTO

AETNA MASCALUCIA – PALLAMANO MARSALA 1 – 2

FINALE 3/4 POSTO

HALIKADA GATTOPARDO – HC MASCALUCIA 2 – 0

FINALE 1/2 POSTO

EUGENIO PACELLI – ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA 2 – 0

FINALE REGIONALE SENIORES FEMMINILE BEACH HANDBALL:

TOP FIVE ACIREALE – HALIKADA GATTOPARDO 0 – 2

ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA – ERICE 2 – 0

TOP FIVE ACIREALE – ERICE 0 – 2

ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA – HALIKADA GATTOPARDO 2 – 0

HALIKADA GATTOPARDO – ERICE 2 – 0

ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA – TOP FIVE ACIREALE 2 – 0

CLASSIFICA FINALE

ANDIMODA BEACH TEAM MESSINA 6 PUNTI HALIKADA GATTOPARDO 4 PUNTI ERICE 2 PUNTI TOP FIVE ACIREALE 0 PUNTI

Adesso appuntamento alla fase nazionale che assegnerà lo scudetto nei giorni dell’8 e 9 luglio a Riccione.