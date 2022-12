Toccate temperature record di sera: da Palermo a Messina

Caldo fuori stagione. A Siracusa la temperatura massima è stata di 25 gradi

Caldo fuori stagione, a tratti primaverile, al Sud e sulle Isole. Maniche corte soprattutto in Sicilia e temperature più miti, a 9 giorni dal Natale, che non rispecchiano quelle tipiche del mese di dicembre. Nella tarda serata di ieri, in alcune province siciliane, le temperature hanno superato i 20 gradi e sono arrivate a toccare i 24/25 gradi. A Siracusa la temperatura massima è stata di 25 gradi, la più alta dell’isola, seguita da Messina con 24, mentre nelle altre province, la massima ha oscillato tra i 20 e i 23 gradi, eccetto Enna e Caltanissetta rispettivamente a 18 e 19 gradi.

Le previsioni meteo per oggi

Oggi, venerdì 16 dicembre, la situazione meteo in Sicilia è pressoché la stessa della giornata di ieri. Siracusa si mantiene la città con la temperatura massima più alta, sempre di 25 gradi, affiancata da Messina che toccherà anch’essa la stessa temperatura. Piogge assenti e soleggiato in tutta la Sicilia, dove vi sarà una certa nuvolosità variabile, con schiarite più ampie sull’isola e in Calabria. In serata rovesci e temporali in arrivo in Campania, isolatamente anche su Basilicata, alta Calabria tirrenica e Puglia. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto. Precipitazioni sparse imperverseranno su: Triveneto con quota neve in rialzo oltre 1200-1400 metri, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna.

Temperature nel weekend

Le temperature anomale e i picchi di ieri e di oggi si abbasseranno durante il weekend, che sarà comunque privo di piogge. Da 25 gradi, la massima più alta scenderà a 22 nella giornata di sabato 17 e a 20 per quanto riguarda domenica 18. Città più fredda Enna, la cui minima toccherà i 4 gradi. L’ultimo weekend che precede il Natale, quindi, sarà all’insegna del bel tempo con un progressivo generale miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia.

Catania osservata speciale

Catania è tra le città interessate ai picchi anomali di temperatura delle giornate di ieri e di oggi. Per quanto riguarda oggi, nella fascia oraria dalle 12 alle 15, la temperatura toccherà i 24 gradi. Nella giornata di domani niente piogge ma cielo coperto a partire dal tardo pomeriggio, che si protrarrà fino alla mattina di domenica 18.

“Caldo eccezionale per dicembre”

“È previsto un caldo eccezionale per Dicembre, con 27°C in Sicilia e punte di 22/24°C in Calabria e Sardegna”, ha affermato a Ilmeteo.it l’esperto Andrea Garbinato, che ha spiegato come dalla quasi estate del Sud si passerà alle piogge intense del Centro-Nord in un contesto autunnale e con le nevicate di questo pomeriggio in pianura sul Nord-Ovest dove sarà pieno inverno.