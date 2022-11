Tommaso Pagano: un bagherese nel team di Pecco Bagnaia

Dietro la vittoria di domenica scorsa a Valencia nel MotoGP dove ha trionfato il pilota italiano c'è anche un bagherese

BAGHERIA (PA) – Dietro la vittoria di domenica scorsa a Valencia nel MotoGP dove ha trionfato il pilota italiano, Francesco Bagnaia, detto Pecco, torinese classe 1987, c’è anche un bagherese: si tratta di Tommaso Pagano, ingegnere elettronico di pista figlio dell’ex dipendente comunale Pino Pagano.

Vittoria ancora più importante perché dopo 50 anni, dopo la vittoria di Giacomo Agostini nel 1972, vince il titolo un pilota italiano su moto italiana, la Ducati della casa bolognese.



Il bagherese Tommaso Pagano è ingegnere elettronico laureatosi a Palermo. Ha un’esperienza di 2 anni circa a Roma in Renault, poi è entrato in Ducati. Inizia nel team Ducati corse sviluppo, dopo 2 anni diventa ingegnere di pista con ruolo di telemetrista con il pilota Sete Gibernau. l’anno dopo passa con il pilota Hector Barbera, per 2 anni, sempre nel team Ducati satellite. Seguono 4 anni con Andrea Iannone di cui 2 nel team Ducati satellite pramac e 2 nel team Ducati ufficiale.



Dopo altri 2 anni con Jorge Lorenzo (5 volte campione del Mondo con altri team) nel team ufficiale Ducati. Infine con Pecco Bagnaia prima 2 anni nel team Ducati Pramac e poi dall’anno scorso nel team ufficiale Ducati Lenovo.



A Tommaso Pagano, il cui ruolo è stato sempre quello di ingegnere elettronico telemetrista, vanno le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale ed in particolare del sindaco Filippo Maria Tripoli per aver fatto conoscere, attraverso la sua bravura e professionalità, il nome di Bagheria anche nel mondo del MotoGp.