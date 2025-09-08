 Torino, cade dal cestello di una gru: morto un operaio
Torino, cade dal cestello di una gru: morto un operaio

Un altro lavoratore è rimasto ferito
LA TRAGEDIA
di
TORINO – Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, all’altezza del numero civico 87, a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell’ordine. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

A quanto si apprende l’uomo, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dal cestello di una gru che stava operando all’altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

