Torino, giovane si barrica in casa: trovato morto dai carabinieri

La prima ricostruzione
LA TRAGEDIA
TORINO- E’ una tragedia dai contorni ancora da appurare, quella accaduta a Torino. Un giovane di 28 anni si è barricato in casa, minacciando il suicidio. Sul posto sono accorsi i carabinieri, con un negoziatore, i vigili dei fuoco e le ambulanze.

Secondo quanto si apprende, i militari hanno provato a suonare, ma non hanno ricevuto risposta: quindi è stata attivata la procedura come da prassi in questi casi e sono entrati. Il giovane, che deteneva un regolare porto d’armi, è stato trovato morto nella camera da letto, secondo quanto riferisce l’edizione online di ‘Repubblica’. Aggiornamenti

