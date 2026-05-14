A Palermo l’Esposizione internazionale canina Sicilia Winner 2026

Oltre 1.400 iscritti

PALERMO – Torna a Palermo l’annuale appuntamento con l’Esposizione internazionale canina: da venerdì 15 a domenica 17 maggio nella struttura equestre del Parco della Favorita si terrà il ‘Sicilia Winner 2026’”’. Nel corso delle tre giornate si svolgeranno esposizioni, raduni e mostre speciali che vedranno protagonisti più di 1.400 cani iscritti, a rappresentare circa 120 razze diverse.

La manifestazione è organizzata dal Kennel Club Palermo-delegazione provinciale Enci, in collaborazione con i Gruppi Cinofili di Caltanissetta ed Enna. Tutti gli eventi si svolgeranno a Palermo, nel Parco della Favorita.

Si inizia venerdì 15 maggio, alle 9, con l’Esposizione nazionale di Enna. Nel pomeriggio, dalle 14:30, i ring d’onore ed i raduni per le razze Retriever ed il Border Collie.

Sabato 16, dalle 9, sarà la volta della Esposizione Internazionale di Caltanissetta. Nel pomeriggio, dalle 14:30, ci saranno i raduni di Boxer e del Cane di San Bernardo ed il ring d’onore.

Domenica 17, dalle 9, si terrà l’Esposizione internazionale di Palermo, giunta alla 73esima edizione, che si concluderà nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, con il Supreme Best in Show durante il quale verrà assegnato anche il “Sicilia Winner”, il premio al miglior cane tra i vincitori delle tre esposizioni.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato queste tre giornate che confermano una ulteriore crescita dell’evento rispetto agli anni precedenti – dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club Palermo -Naturalmente oltre alle diverse competizioni canine, sarà l’occasione per far conoscere al pubblico gli esemplari delle diverse razze in gara, con le loro caratteristiche fisiche e le differenti qualità caratteriali”.

Durante i tre giorni si svolgeranno anche le gare di Agility e le dimostrazioni delle unità cinofile delle Forze dell’ordine e dei cani da utilità e difesa. La giuria è composta da esperti giudici provenienti dall’Italia, Ungheria, Polonia, Armenia e Serbia. La manifestazione è organizzata con il patrocinio gratuito dal Comune di Palermo. L’ingresso per il pubblico è gratuito, nell’area saranno presenti stand espositivi e punti di ristoro.