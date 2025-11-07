Torna l’autoemoteca della San Marco donatori volontari di sangue

Tre appuntamenti a novembre

CATANIA – Ogni donatore è un anello indispensabile di una grande catena di solidarietà: donare significa aiutare chi sta male ma anche salvare delle vite.

Per questo motivo l’Associazione Donatori Volontari di Sangue San Marco – da anni punto di riferimento nel territorio catanese – si spende quotidianamente affinché cresca sempre di più il numero dei donatori.

Il prossimo appuntamento é per venerdì 14 novembre dalle 08 alle 12 nel piazzale antistante la Capitaneria di Porto di Catania dove ad accogliere i donatori ci sarà l’autoemoteca dell’associazione: ciò per andare incontro ai donatori la cui età deve essere compresa tra i 18 e i 60 anni, con un peso corporeo superiore ai 50 kg e in buono stato di salute.

L’appuntamento del 14 novembre sarà anche un’occasione per effettuare uno screening così da essere sicuri di essere dei buoni donatori. Chi, invece, é già un donatore, potrà prenotare la donazione cliccando su https://emoweb.donatori-sanmarco.it/login o chiamando allo 095/7316265 ogni giorno fino alle 12.

“L’Associazione Donatori Volontari Donatori di Sangue San Marco – dice il suo presidente cav. Giuseppe Mario Frezza – oltre a promuovere raccolte di sangue, si prefigge anche l’obiettivo di dar vita a campagne di sensibilizzazione. Vogliamo ringraziare la Capitaneria di Porto di Catania che ancora una volta ha dimostrato attenzione per le nostre attività”.

I prossimi appuntamenti di raccolta straordinaria sono mercoledì 19 novembre e giovedì 27 novembre quando l’autoemoteca sosterrà presso l’ospedale San Marco.