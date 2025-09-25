 Tornano a Palermo gli Internazionali di Sicilia e la Coppa degli Assi
Tornano a Palermo gli Internazionali di Sicilia e la Coppa degli Assi

Schifani: "Grande orgoglio per l'Isola"
EQUITAZIONE
di
PALERMO – “Il ritorno a Palermo degli “Internazionali di Sicilia” e della “Coppa degli Assi” rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra Regione”, lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla vigilia dell’avvio dei concorsi equestri in programma a Palermo nei prossimi due fine settimana.

“Si tratta – aggiunge Schifani – di manifestazioni che uniscono tradizione sportiva, passione e spirito di comunità, trasformando il campo ostacoli “La Favorita” in un punto di incontro per appassionati, famiglie e per quanti vogliano vivere da vicino l’emozione delle competizioni equestri di livello internazionale”.

“La Regione Siciliana, che sostiene con convinzione questi eventi – prosegue – intende valorizzare non soltanto lo sport, ma anche l’immagine della nostra terra, capace di accogliere amazzoni, cavalieri e spettatori provenienti da tutto il mondo. Rivolgo, quindi, un invito caloroso a tutti a partecipare e a condividere queste giornate di sport e spettacolo, che renderanno Palermo capitale dell’equitazione internazionale”.

