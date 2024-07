Palermo Ladies Open: avanzano Teichman, Muchova e Begu

Anche Sharma e Noha Akugue al secondo turno

PALERMO – Sono l’australiana Astra Sharma e la tedesca Noma Noha Akugue le prime due tenniste al 2° turno dei 35 Palermo Ladies Open.

Ad “inaugurare” la giornata sul Campo Centrale è stata l’australiana Sharma, n. 151 al mondo, che ha eliminato la russa, n. 8 del seeding, Anna Blinkova: 6-0 7-5 lo score in un’ora e 30 minuti di gioco.

Vittoria in tre set, invece, per la tedesca Noha Akugue: proveniente dalle qualificazioni, la n. 197 al mondo ha battuto la connazionale Mona Barthel con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2.

Nel giorno del suo 27esimo compleanno, anche Jil Teichmann (211 della classifica, ma con un best ranking da n. 21 al mondo), si regala il secondo turno del Palermo Ladies Open. La vincitrice dell’edizione 2019 (sconfisse in finale la Top Ten dell’epoca, Kiki Bertens) ha battuto con un doppio 6/1 la 18enne serba, Mia Ristic nel match che ha messo di fronte due qualificate.

L’altra testa di serie inserita nel programma della prima giornata – la ceca Karolina Muchova, n. 2 del tabellone principale – ha impiegato 4 game prima di calarsi nella realtà del torneo. Da 0-4 ha risalito la china con la qualificata polacca, Katarzyna Kawa (192), fino a giocarsi il set in un equilibrato tiebreak vinto (dopo avere annullato 3 set point) 16-14. Nel secondo parziale, la polacca è crollata e dopo un medical timeout sullo 3-0, si è ritirata sul 5-1 per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Nell’ultimo match sul centrale la vincitrice dell’edizione 2022 dei Palermo Ladies Open, Irina Begu ha impiegato meno di un’ora per infliggere un doppio 6/0 alla spagnola Marina Bassols Ribeira.

I risultati di lunedì 15 luglio

R16 – [1] A. Panova / Y. Sizikova d. C. Paquet (FRA) / D. Semenistaja (LAT) 64 76(4)

R16 – Q. Gleason (USA) / C. Perrin (SUI) d. S. Feng (CHN) / Z. Kulambayeva (KAZ) 61 76(1)

R32 – [Q] J. Teichmann (SUI) d. [Q] M. Ristic (SRB) 61 61

R32 – I. Begu (ROU) d. M. Bassols Ribera (ESP) 60 60

R32 – A. Sharma (AUS) d. [6] A. Blinkova 60 75

R32 – [Q] N. Noha Akugue (GER) d. [Q] M. Barthel (GER) 64 26 62

R32 – [WC] [2] K. Muchova (CZE) d. [Q] K. Kawa (POL) 76(14) 51 RET

Il programma di martedì 16 luglio

Sono in programma 12 incontri, di cui 11 di singolare. Saranno impegnate tutte e 3 sul centrale le italiane nel tabellone del singolare: alle 17.30 Martina Trevisan affronterà l’olandese Arantxa Rus, poi alle 20 il match clou tra la testa di serie n. 1 (e n. 7 al mondo) Qinwen Zheng che giocherà contro Sara Errani, quindi chiuderà la giornata l’incontro di Lucia Bronzetti con la francese Elsa Jacquemot.

Debutteranno, inoltre, domani la wild card Ajla Tomljanovic (sul Campo 6 contro l’egiziana Mayar Sherif) e le teste di serie n. 3 e n. 4, l’americana Peyton Stearns (contro la connazionale, Ann Li) e la francese Diane Parry (con la qualificata australiana, Olivia Gadecki).

CENTER COURT starts at 04:00 PM

A. Blinkova / E. Lechemia (FRA) vs [4] A. Moratelli (ITA) / S. Santamaria (USA)

NB 5:30 PM [5] A. Rus (NED) vs M. Trevisan (ITA)

NB 8:00 PM [WC] [1] Q. Zheng (CHN) vs S. Errani (ITA)

L. Bronzetti (ITA) vs E. Jacquemot (FRA)

COURT 6 starts at 04:30 PM

M. L. Carle (ARG) vs [8] T. Maria (GER)

NB 6:00 PM [WC] A. Tomljanovic (AUS) vs M. Sherif (EGY)

A. Li (USA) vs [3] P. Stearns (USA)

E. Andreeva vs D. Semenistaja (LAT)

COURT 2 starts at 04:30 PM

C. Paquet (FRA) vs S. Zheng (CHN)

[4] D. Parry (FRA) vs [Q] O. Gadecki (AUS)

E. Arango (COL) vs P. Martic (CRO)

J. Riera (ARG) vs [7] J. Cristian (ROU)