Torrenova: tutto pronto per il derby contro Virtus Ragusa

MESSINA – Torna a calcare il parquet del Pala LuxorBuilding la Fidelia Torrenova che oggi – domenica 3 aprile alle 18 – ospiterà i “cugini” della Virtus Ragusa in un derby d’alta classifica. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: Ragusa è stata battuta allo scadere da Pozzuoli per 74-75 al PalaPadua, mentre Torrenova è finita ko dopo 30′ buoni minuti giocati in quel di Taranto. Tutte e due le formazioni, dunque, vorranno ritrovare i due punti per sognare i playoff.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (NA) e Eugenio Roberti di Napoli (NA).

PRECEDENTI – Sono 5 le sfide ufficiali tra le due formazioni, con Torrenova in vantaggio 3-2. L’ultima, finita 83-75 per gli iblei, risale al girone d’andata, ma gli scontri diretti tra le due squadre risalgono alla straordinaria annata di Serie C Silver 18/19, in cui la Cestistica vinse entrambi i match: al PalaTorre finì 76- 62, al PalaPadua 72-75. Lo scorso anno, invece, in Serie B, Torrenova vinse al PalaTorre per 71-57 ad inizio Gennaio, mentre Ragusa ebbe la meglio il 7 Marzo, nell’ultima giornata dell’andata della Prima Fase del Girone B1, per 77-59.

DIRETTA – Sarà possibile vedere il match su LNP PASS, il canale streaming a pagamento di Lega Nazionale Pallacanestro, al link www.lnppass.legapallacanestro.com. È possibile scaricare l’applicazione LNP PASS su App Store di iTunes per la App su SMARTPHONE e TABLET, così come su Google Play per chi avesse un dispositivo smartphone (e/o tablet) Android.

