Torretta, presentato il calendario per i festeggiamenti di San Calogero

Gli eventi inizieranno lunedì 21 luglio e termineranno il 27

TORRETTA (PALERMO) – Torretta si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e attesi dell’anno: i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Calogero.

È stato ufficialmente presentato il programma delle celebrazioni, fortemente volute dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Damiano Scalici, che ha lavorato con determinazione per offrire alla comunità una festa che unisse spiritualità, tradizione popolare e intrattenimento di qualità.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione dei Giovani di San Calogero, il calendario degli eventi si presenta ricco e variegato, pensato per coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare l’identità culturale e religiosa di Torretta.

Cosa prevede il calendario

Sono diversi gli eventi in programma. Tra queste una giornata dedicata ai più piccoli, con gonfiabili e animazione in piazza Vittorio Emanuele; una suggestiva sfilata di cavalli per le vie del paese; una serata all’insegna dell’ironia con i comici Matranga e Minafò; una notte di musica e divertimento con Radio Time; e, come gran finale, sabato 26 luglio, il concerto del celebre cantante Fausto Leali, grande protagonista della musica italiana.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 27 luglio con la solenne celebrazione eucaristica, seguita dalla tradizionale processione del simulacro di San Calogero per le vie cittadine e dall’atteso spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Torretta.

Scalici: “Saranno giorni straordinari”

“Abbiamo voluto riportare a Torretta lo spirito delle grandi feste popolari – ha dichiarato il Sindaco Damiano Scalici –. Dopo oltre 40 anni, tornano nel nostro paese nomi importanti dello spettacolo e della musica italiana. È un segnale concreto di rinascita e valorizzazione della nostra identità”.

“Ringrazio l’Associazione dei Giovani di San Calogero per la collaborazione e invito tutti, cittadini e visitatori, a partecipare con entusiasmo a questi giorni straordinari in onore del nostro amato San Calò”.

I festeggiamenti per il Santo Patrono rappresentano un momento di forte coesione e identità collettiva, in cui la devozione religiosa si fonde con la storia, la cultura e la partecipazione della comunità.