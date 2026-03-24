Torretta, spari a salve davanti all’asilo: panico tra i bimbi e i genitori

I responsabili sono stati identificati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza

TORRETTA (PALERMO) – Panico ieri mattina, lunedì 23 marzo, davanti alla scuola materna di Torretta, comune in provincia di Palermo, proprio mentre i bambini uscivano.

Due giovani, che sono stati individuati e denunciati dai carabinieri, hanno iniziato a sparare colpi di pistola a salve.

La paura e la fuga

Genitori e bambini sono fuggiti e qualcuno ha rischiato di farsi male. I responsabili sono stati identificati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale.

“Anche se si è trattato di una pistola a salve, il gesto resta inaccettabile“, ha detto il sindaco Damiano Scalici.

“Non esiste alcuna forma di divertimento con le armi che richiamano la violenza. Comportamenti simili non saranno mai tollerati”.