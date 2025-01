Torretta, stalking nei confronti dell’ex: arrestato un 24enne

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip nei confronti di un palermitano di 24 anni per stalking e maltrattamenti in famiglia. La vicenda ha inizio a settembre quando, una donna, stanca delle continue violenze e dei maltrattamenti subiti in casa da parte dell’ex compagno, ha trovato la forza e il coraggio di chiedere aiuto, rivolgendosi ai militari della stazione di Torretta.

Il racconto della vittima ha fatto scattare nei confronti del giovane il provvedimento divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi frequentati dalla persona offesa con braccialetto elettronico. L’ex compagno avrebbe continuato a perseguitare la donna, cercandola e minacciandola di morte attraverso l’invio di messaggi scritti e vocali. L’indagato è stato arrestato in flagranza di reato quando, i militari, durante un servizio di controllo, passando davanti all’abitazione della donna hanno trovato il giovane che offendeva e minacciava l’ex compagna. Nel frattempo era scattato anche l’alert del braccialetto elettronico arrivato alla sala operativa dei carabinieri.