AGIRA (ENNA) – Gli restano da scontare poco più di due anni per associazione finalizzata al traffico di droga. Per questo gli agenti del Commissariato di Leonforte hanno arrestato il 22enne Sebastiano Miano di Agira, coinvolto in un’organizzazione al cui vertice ci sarebbe l’anziano Rosario Cuccia, ultrasettantenne.

Il gruppo avrebbe distribuito ad Agira cocaina, crack e marijuana. Ora Miano, il quale ha patteggiato, deve scontare ciò che gli resta della sua pena. Anche altri esponenti del presunto cartello hanno già patteggiato da tempo, tra cui lo stesso Cuccia. Miano è stato processato per spaccio e detenzione d’armi e condannato a 3 anni 8 mesi e 20 giorni; poi coinvolto nel blitz del Commissariato di gennaio 2025. E in questa seconda inchiesta il suo avvocato, il penalista Orazio Spalletta, ha ottenuto un patteggiamento a 1 anno.

Il calcolo finale della pena

Secondo quanto si evince dagli atti il giovane ne ha scontati due anni ai domiciliari. Rimarrebbero 2 anni 8 mesi 20 giorni, a cui andranno sottratti circa sei mesi per la ‘liberazione anticipata’. Da qui il calcolo finale di 2 anni 2 mesi e 20 giorni, salvo ulteriori sconti in sede di esecuzione. Sta di fatto che, trattandosi di una pena superiore a 2 anni, è scattato l’arresto. Per questo gli agenti del commissariato, coordinati dal dirigente Francesco Muffoletto, lo hanno portato in carcere.

Miano avrebbe avuto il ruolo di organizzatore dei traffici al dettaglio. Sarebbe stato incaricato di coordinare l’attività dei singoli spacciatori, di raccogliere i proventi e, in alcuni casi, di acquistare presso i fornitori e trasportare la droga.

Il ruolo dell’ultrasettantenne Cuccia

A capo dell’organizzazione di trafficanti di Agira, come detto, ci sarebbe stato l’anziano Cuccia, un pluripregiudicato coinvolto in traffici di droga già una ventina di anni fa nell’ambito dell’operazione Strike, condotta dai carabinieri. In quel caso fu condannato per traffico internazionale di stupefacenti. Rosario Cuccia era già stato arrestato per traffico di droga anche nel gennaio del 2024.

L’inchiesta ha evidenziato centinaia di incontri ed episodi di presunte cessioni di stupefacente. Inoltre, nel corso delle perquisizioni operate a carico di alcuni degli indagati, sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di droghe, armi e denaro. Sarebbero state sequestrate inoltre armi clandestine con le relative munizioni.

