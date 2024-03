Narcotraffico tra Catania e la Calabria, arrestati con 4 chili di coca – VIDEO

Coinvolti un pregiudicato 25enne e una 30enne

CATANIA – Traffico di droga tra la Calabria e Catania: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato 2 calabresi, un 25enne pregiudicato e una 30enne, trovati con quasi 4 chili di cocaina a San Giovanni Galermo. La droga venduta al dettaglio avrebbe permesso alla criminalità introiti per circa 300 mila euro.

Il sequestro si aggiunge a quelli avvenuti nelle ultime settimane in cui i Carabinieri, come si legge in un comunicato del Comando provinciale di Catania, hanno recuperato oltre 6 chili di droghe: un chilo di crack, 4,3 chili di cocaina e 900 grammi di hashish, operando 2 arresti e una denuncia.

Le indagini

In seguito a indagini su un traffico di droga a Catania i Carabinieri hanno avviato un monitoraggio in via Galermo. Nel corso di un appostamento nei pressi di uno slargo i Carabinieri sono stati colpiti da una scena sospetta: un uomo e una donna non del luogo, a bordo di una Fiat Panda, stavano parlando con 10 giovani ragazzi in sella a 5 moto, che avevano accerchiato l’auto.

I Carabinieri hanno compreso che davanti a loro si stava svolgendo un’attività legata al traffico di droga e hanno fatto scattare l’irruzione, bloccando le due persone a bordo della Panda. Ai due sono stati controllati i documenti e i Carabinieri hanno accertato che provenivano da Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

La droga

L’uomo e la donna non hanno saputo rispondere alle domande dei Carabinieri sul motivo della loro trasferta a Catania. La ragazza alla guida, si legge sempre nel comunicato del Comando provinciale, durante il controllo è scoppiata a piangere, e per questo gli investigatori hanno deciso di perquisire la vettura, risultata noleggiata da un 58enne compaesano dei due gravato da precedenti di polizia.

I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno così ispezionato la Panda fino a quando, nell’esaminare il vano portabagagli, si sono accorti che nella parte interna del portellone era stato ricavato un ulteriore scomparto. Con un pannello in plastica era stato ricavato un doppiofondo nel quale erano stipati 3 panetti di cocaina del peso complessivo di quasi 4 chili.

Nel giaccone indossato dal ragazzo i Carabinieri hanno trovato 1.445 euro in banconote di vario taglio. La droga è stata sequestrata mentre i due spacciatori sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, sono stati condotti presso il carcere di Catania Piazza Lanza.