Mobilità a passo d’uomo fra via Messina Marine e via Laudicina VIDEO

Il racconto dei pendolari delle linee Amat 224 e 231

PALERMO – Oltre venti minuti bloccati nel traffico. Una vera e propria odissea quella che devono affrontare automobilisti e pendolari che si ritrovano a percorrere, soprattutto dalle 18 alle 20.30, il tratto di via Messina Marine che comprende anche l’incrocio con via Antonio Laudicina, al Centro Commerciale Forum Palermo nel quartiere Sperone, nella seconda circoscrizione palermitana. Le auto provenienti dal centro commerciale o dal vicino Corso dei Mille incontrano le vetture che percorrono la carreggiata già parecchio trafficata via Messina Marine. Da qui l’inizio di un vero e proprio ingorgo. Gli automobilisti più ‘pazienti’ optano per percorrere ugualmente la via del lungomare della costa sud palermitana, altri preferiscono deviare, cercando valide scorciatoie.

La situazione non di certo migliore per i pendolari che viaggiano sulle linee Amat 224 o 231 (che partendo da Pomara, quartiere alle porte di Villabate, si fermano alla Stazione Centrale in piazza Giulio Cesare) sono costretti ad un vero e proprio viaggio della speranza. Se è quasi certo, infatti, l’orario di partenza è del tutto incerto quello di arrivo.

Qualcuno propone l’istallazione di un semaforo. “Basterebbe – commenta un passeggero – istallare un semaforo all’incrocio. E’ assurdo -chiosa – che nessuna istituzione cittadina abbia pensato a proporre un provvedimento efficace e quindi attivarsi in tal senso”.