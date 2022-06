Tragedia a Bronte: travolta e uccisa dalla propria auto

La vittima è una donna di 75 anni.

BRONTE. La tragedia si è compiuta questa mattina in via Udine. A perdere la vita una donna di 75 anni travolta dalla sua auto, una Smart, dalla quale era scesa poco prima di ritorno dalla spesa.

La via in questione è in pendenza e l’auto ha cominciato la sua discesa finendo col travolgere inesorabilmente la donna: a nulla è valso l’arrivo dei soccorritori del 118.

Tra le ipotesi che hanno provocato la tragedia, la possibilità che la vittima avesse dimenticato di inserire il freno a mano.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri ed i Vigili del Fuoco, entrambi di Randazzo