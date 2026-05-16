 Tragedia a Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarco
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Tragedia a Lampedusa, neonata muore per ipotermia dopo lo sbarco

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La Procura ha aperto un'inchiesta
molo favarolo
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LAMPEDUSA – Una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio.

Tragedia a Lampedusa

Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori.

La neonata è risultata essere in condizioni critiche e assieme alla mamma è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia.

La Procura ha aperto un’inchiesta

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta dopo la morte della neonata che è arrivata a Lampedusa iniseme alla madre. E’ stata disposta l’ispezione cadaverica che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso.

La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. La salma sta per essere trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

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