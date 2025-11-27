 Tragedia a Catania: un morto nell'incidente fra due vetture
Tragedia a Catania: un morto nell’incidente fra due vetture

Vano ogni tentativo dei soccorritori di salvare la vita al conducente di uno dei due mezzi
ALLA PLAYA
di
CATANIA – Sarebbe morto una volta arrivato in ospedale la vittima di un incidente stradale avvenuto in viale Kennedy. La tragedia, nella zona della Playa a Catania, ha coinvolto due vetture. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da accertare e ricostruire.

L’incidente e i soccorsi

Sono stati gli agenti della polizia municipale ad intervenire sul posto. Dalla sala operativa dei vigili urbani del capoluogo etneo confermano che la vittima è stata inizialmente soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ad intervenire, oltre alla municipale anche la polizia ed i Vigili del Fuoco. 

