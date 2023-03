Tragedia ferroviaria in Grecia, scontro tra due treni: 36 morti

L'incidente sulla tratta Atene-Salonicco

ATENE – Tragedia ferroviaria in Grecia. E’ di almeno 36 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri con a bordo 350 persone in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che stanno ancora operando sul luogo della tragedia.

L’incidente è avvenuto nei pressi della città di Larissa. Alcuni vagoni hanno anche preso fuoco. I media locali parlano del “disastro ferroviario peggiore del Paese”.

Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo – ha aggiunto – il numero di feriti e morti è probabile che sia alto”.