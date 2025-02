Purtroppo inutile l'arrivo dei soccorritori

Incidente mortale sul lavoro a Valbrembo, nel Bergamasco. Qui un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da un bullone fuoriuscito da un macchinario.

L’Incidente è avvenuto in via Kennedy in un’azienda agricola. Sul posto i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso: oltre al 118 presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats.