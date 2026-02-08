Le salme portate al Papardo: le possibili cause del decesso

MESSINA – Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere Zafferia a Messina. I cadaveri sono stati trovati dagli agenti della polizia che aveva ricevuto la segnalazione dell’altro figlio della vittima che non riusciva a mettersi in contatto col padre novantenne, che aveva problemi di salute, e col fratello cinquantenne, da un paio di giorni.

Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza; l’ipotesi è che si tratterebbe di un decesso per cause naturali. Le salme sono state portate nell’obitorio dell’ospedale Papardo, dove probabilmente su disposizione della magistratura sarà effettuata l’autopsia.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA