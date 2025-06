Tragedia nelle campagne di Mineo: si ribalta il trattore, c’è un morto

Indagano i carabinieri

MINEO (CATANIA) – Era alla guida del trattore nella sua campagna di Mineo, l’ottantenne Francesco Piccolo. All’improvviso il mezzo si è ribaltato non lasciando scampo all’anziano. I carabinieri giunti sul posto, siamo nell’area di Contrada Badia, hanno subito dato avvio alla ricostruzione dei fatti.

Allertata dai parenti della vittima, sul fondo agricolo – oltre alle forze dell’ordine – è giunta un’ambulanza del 118. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne. Le cause dell’incidente, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sono al vaglio dei militari.