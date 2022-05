Tragedia in palestra: un uomo muore durante l’allenamento

I soccorsi si sono rivelati inutili

Si è accasciato improvvisamente e nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Tragedia ad Avola, nel Siracusano, dove un uomo di 65 anni è morto in palestra. Il decesso è avvenuto durante l’allenamento: un’attività quotidiana per il 65enne, sulla quale morte sono in corso gli accertamenti. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri.

I soccorsi

I primi a soccorrerlo sono stati i clienti della struttura, che si trova nella zona della stazione ferroviaria di Avola. Una volta lanciato l’alalrme sono arrivati anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.