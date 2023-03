Tragedia sul lavoro a Maregrosso, operaio muore in un cantiere

L'uomo sarebbe stato colpito alla testa da una pressa

1' DI LETTURA

MAREGROSSO (ME) – Ennesima tragedia sul lavoro a Messina. Un operaio, Giacomo Marcimino, 53 anni, ha perso la vita stamattina in un cantiere privato a Maregrosso. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto pesante, forse una pressa, che stava per essere caricata su un tir.

Immediati I soccorsi, con il 53enne che è deceduto durante il trasferito al Policlinico. Sul posto le forze dell’ordine e il magistrato di turno per stabilire cosa realmente sia successo all’interno del cantiere. Indaga la polizia.