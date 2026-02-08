Chi sono le vittime

E’ di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte nel Barese.

Il primo incidente – con un morto e tre feriti, tra cui un bambino di sette anni – è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. La vittima è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari, morta sul colpo.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero

Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una ventenne di Bitetto è morta dopo che l’auto che guidava è uscita di strada autonomamente.