 Tragici incidenti: muoiono due ragazze
Tragici incidenti nel Barese: muoiono due ragazze

Chi sono le vittime
LA PRIMA RICOSTRUZIONE
di
1 min di lettura

E’ di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti nella notte nel Barese.

Il primo incidente – con un morto e tre feriti, tra cui un bambino di sette anni – è avvenuto intorno alle due sulla provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. La vittima è una ragazza di 26 anni originaria di Mola di Bari, morta sul colpo.

 Secondo quanto ricostruito finora, la vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause in fase di accertamento, è finita contro un albero

Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una ventenne di Bitetto è morta dopo che l’auto che guidava è uscita di strada autonomamente. 

