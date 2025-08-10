 Frontale tra due auto nel Viterbese, muoiono moglie e marito
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Tragico frontale tra due auto nel Viterbese, muoiono moglie e marito

Grave la figlia
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

Tragedia a Vignanello, in provincia di Viterbo, dove un 56enne e una 57enne sposati e residenti a Vignanello, hanno perso la vita in un incidente stradale. È avvenuto sulla provinciale che collega Vignanello a Vasanello.

Da quanto appreso la macchina su cui viaggiava la coppia insieme alla figlia 21enne, per cause da accertare si è scontrata con un’altra vettura. Su cui viaggiava un uomo anche lui residente a Vignanello. Nel tremendo urto moglie marito sono deceduti sul colpo, mentre la figlia, ferita gravemente, è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Ferito anche il conducente dell’altra macchina. Sul posto vigili del fuoco, il personale del 118, un’autoambulanza, l’eliambulanza pegaso e i carabinieri della stazione locale.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI