Grave la figlia

Tragedia a Vignanello, in provincia di Viterbo, dove un 56enne e una 57enne sposati e residenti a Vignanello, hanno perso la vita in un incidente stradale. È avvenuto sulla provinciale che collega Vignanello a Vasanello.

Da quanto appreso la macchina su cui viaggiava la coppia insieme alla figlia 21enne, per cause da accertare si è scontrata con un’altra vettura. Su cui viaggiava un uomo anche lui residente a Vignanello. Nel tremendo urto moglie marito sono deceduti sul colpo, mentre la figlia, ferita gravemente, è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Ferito anche il conducente dell’altra macchina. Sul posto vigili del fuoco, il personale del 118, un’autoambulanza, l’eliambulanza pegaso e i carabinieri della stazione locale.