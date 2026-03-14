Chi è la vittima

Grave incidente sulle strade di Roma, questa volta nel quartiere Villaggio Prenestino. Un motociclista è morto. Si tratta di yari Proietti, aveva 52 anni.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito si è scontrato con due auto in Via Fosso dell’Osa, all’incrocio con Via Filetto. Il motociclista era in sella a una Suzuki: sbalzato dalla sella, per lui non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

I soccorsi

Una donna di 37 anni, conducente di una Smart e un 26enne che era al volante una Opel Adam. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.