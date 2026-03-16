Sono finiti fuori strada dopo l'impatto con un'altra vettura

CARAVAGGIO (BERGAMO) – Tragedia familiare nel Bergamasco. Un uomo di 38 anni e la suocera di 73 hanno perso la vita a causa di un incidente verificatosi sulla provinciale Rivoltana, nel tratto che conduce a Mozzanica, la dinamica è al vaglio della Polstrada di Treviglio, che ha effettuato i rilievi.

Coinvolti in tutto quattro mezzi e ferite anche le due figlie del trentottenne, due bambine di cinque e sei anni, che viaggiavano a bordo dell’auto con papà e nonna materna e la loro mamma di 34 anni e il loro cane. La mamma è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita.

Le vittime viaggiavano su una Citroen C5 che, dopo l’impatto, particolarmente violento, è finita fuori strada, in un fossato a lato della carreggiata. La loro vettura si sarebbe scontrata frontalmente contro una Mercedes che – hanno ricostruito le forze dell’ordine – era in fase di sorpasso: alla guida c’era una ventinovenne di Calvenzano, che viaggiava da sola e che non sarebbe rimasta ferita in modo grave.

Coinvolte anche altre due auto: una Volkswagen Sharan, sulla quale viaggiava una coppia di genitori di origini marocchine con i loro tre figli. Ferita soltanto la donna, di 42 anni: è stata trasferita in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Nella carambola successiva allo schianto è stata urtata anche una Jeep, guidata da un uomo di 74 anni: anche per lui solo ferite lievi.

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