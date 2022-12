Tram, Ance: “Non si penalizzino le imprese locali”

"Siamo convinti si tratti di un’opera fondamentale per la viabilità cittadina e per le ricadute positive che avrebbe sulla vivibilità complessiva"

PALERMO – “Accogliamo con favore il via al bando per le nuove linee del tram in città annunciato dall’amministrazione comunale. Come abbiamo più volte sottolineato, siamo convinti si tratti di un’opera fondamentale per la viabilità cittadina e per le ricadute positive che avrebbe sulla vivibilità complessiva”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi che continua: “Ci auguriamo e chiediamo al sindaco ed alla giunta di governo della nostra città che nel bando di gara si tenga conto del tessuto imprenditoriale locale, per esempio scorporando eventuali opere accessorie. Se, invece, come abbiamo letto – conclude Miconi – anche la fornitura dei vagoni farà parte dell’appalto, è evidente che potranno partecipare alla gara solo le grandissime imprese che possono associarsi con i colossi internazionali che producono vagoni”.