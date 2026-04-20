Transizione energetica, Tamajo: “Sostegno alle imprese”

A Termini Imerese l'incontro sui fondi per l'autoproduzione

PALERMO – “Sostenere le imprese nella transizione energetica è una priorità per rafforzare la competitività del sistema produttivo e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori”. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, che domani parteciperà a Termini Imerese a un incontro dedicato alle opportunità di finanziamento per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

L’evento, in programma nell’incubatore gestito dal Polo Meccatronica Valley, vedrà la partecipazione di oltre cento aziende ed è promosso dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Invitalia e Gse. Tamajo aprirà i lavori insieme alla sindaca Maria Terranova, seguiranno l’introduzione del presidente del Polo Antonello Mineo e gli interventi tecnici delle istituzioni coinvolte.

Al centro dell’incontro la presentazione dell’avviso pubblico che mette a disposizione 262 milioni di euro per sostenere progetti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili in Sicilia e nel Mezzogiorno. La misura è rivolta a pmi, grandi imprese e reti di imprese, con interventi nelle aree industriali e produttive. Scadenza per le domande fissata al 3 luglio.