Trantino: “Verifiche sul lungomare prima della riqualificazione”

CATANIA – “Sul rifacimento del lungomare desideriamo avere tutte le informazioni per capire se presenti condizioni di debolezza che ci impongano di rivedere il progetto di riqualificazione”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Catania, Enrico Trantino.
Il primo cittadino spiega che il Dipartimento di Geologia incaricato dal Comune ha illustrato un primo studio geognostico che dovrebbe essere completato entro luglio. Fino ad allora, aggiunge Trantino, non saranno avviati lavori sul marciapiede del lungomare crollato dopo il ciclone, “volendo essere certi della stabilità dell’intero sedime”.
Il sindaco chiarisce anche che non sarà possibile riproporre il solarium vicino al porto di Ognina “per la mutata conformazione dei luoghi”, che richiederebbe un nuovo progetto e autorizzazioni non ottenute in tempo per la stagione estiva.
Tra gli obiettivi futuri indicati dall’amministrazione ci sono la realizzazione di un accesso al mare in piazza del Tricolore, con la rinaturalizzazione dell’area circostante, e un collegamento pedonale verso la spiaggia sorta accanto a Porto Rossi.
“Dove il ciclone ha provocato danni siamo intervenuti subito – conclude Trantino – ma vogliamo essere certi che eventuali nuovi eventi non rendano vani gli investimenti pubblici”.