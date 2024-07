Trapani, 24enne travolto sulle strisce pedonali: ricoverato, è grave

L'incidente è avvenuto in via Ammiraglio Staiti

TRAPANI – Un giovane di 24 anni, questa mattina intorno alle 8, è stato travolto da un’auto a Trapani mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Incidente a Trapani, cosa è accaduto

Il giovane è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate ma per la gravità della sue condizioni è stato poi trasferito a Palermo. L’incidente è avvenuto in via Ammiraglio Staiti nei pressi dell’imbarco per le isole Egadi. L’auto coinvolta è stata sequestrata.

