Trapani, arriva il difensore Ettore Mazzeo in granata

"Puntiamo a fare un campionato di vertice"

1' DI LETTURA

TRAPANI – Il club granata ha comunicato, tramite una nota ufficiale, l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Ettore Mazzeo. Difensore, si tratta di un terzino mancino e di spinta classe 2002: Mazzeo cresce nel settore giovanile della Virtus Entella (Under 15 e 16); il passaggio in prestito alla formazione Under 17 del Livorno e nella Berretti della Reggina, rispettivamente nelle stagioni 2018/19 e 2019/20. E’ in Serie D al Biancavilla nel 2020/21; inizia la scorsa stagione tra le file del Lamezia – arrivato a titolo definitivo – salvo poi trasferirsi ad ottobre al Vastogirardi (girone F). Ha cominciato la stagione con la Paganese; da oggi l’ufficialità in maglia granata: “Felice della scelta fatta”, dichiara Mazzeo. “Puntiamo a fare un campionato di vertice. Ritrovo Marigosu con cui ho svolto la preparazione lo scorso anno a Grosseto”.