Serie C, Trapani ko con l’Avellino. Antonini: “Arbitri inadeguati”

Il presidente: "Spero vengano fermati. Serve la tecnologia in campionato"

Il campionato di Serie C, girone C, è giunto alla dodicesima giornata e nel turno infrasettimanale scendono in campo anche le squadre siciliane. Tra queste, la prima a giocare è il Trapani di mister Aronica che ospita l’Avellino allo stadio Provinciale.

Un match d’alta classifica per la terza divisione italiana, che ha visto prevalere la compagine irpina con il risultato finale di 2-1. Gli ospiti si sono portati prima in vantaggio con Gori al 43′ del primo tempo. Poi nella ripresa hanno raddoppiato al minuto 60 con la rete di Patierno. I granata, dunque, hanno provato a riaprire la gara con Lescano (88′), ma alla fine i campani portano a casa i tre punti.

Trapani-Avellino, Aronica nel post partita

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara: “Oggi c’è poco da rimproverare ai ragazzi, hanno disputato bene la gara rispettando il piano partita. Tra primo e secondo tempo ho detto ai ragazzi di rimanere attaccati alla partita nonostante lo svantaggio, poi purtroppo il rigore generoso concesso dall’arbitro ha indirizzato la gara in favore dell’Avellino”.

“Ci è mancata un pizzico di fortuna, abbiamo creato un po’ di palle gol – aggiunge Aronica -. La squadra ha creato e ha giocato, c’è stata forse poca precisione negli ultimi 20 metri. Gli errori difensivi pesano, c’è da migliorare. L’Avellino è in condizione e ha una grande fase offensiva, siamo riusciti a limitarli ma purtroppo gli errori penalizzano. I leader nella nostra squadra ci sono, il rigore al 60′ avrebbe tagliato le gambe a chiunque“.

Trapani-Avellino, Antonini: “Serve tecnologia”

A seguito della sconfitta interna con l’Avellino, il presidente Antonini rilascia le seguenti dichiarazioni attraverso il sito ufficiale del Trapani. “Faccio oggi i complimenti ai ragazzi e al mister per la partita disputata. Ho avuto l’ulteriore conferma che la squadra è assolutamente pronta per lottare fino all’ultimo (ricordo che mancano 26 partite ed 81 punti) per vincere il campionato e che i ragazzi lotteranno in ogni modo per il risultato che tutti vogliamo. Abbiamo il capocannoniere accompagnato da compagni di reparto di primo livello, una difesa di giocatori eccellenti, centrocampisti di livello assoluto. E a gennaio completeremo la rosa arricchendola con elementi degni dell’obiettivo che abbiamo”.

“Ribadisco, inoltre, quanto sottolineato in conferenza stampa, che una partita come questa avrebbe meritato una terna arbitrale degna di questo evento – aggiunge il patron granata -. Io sono solito non commentare mai gli errori che possono capitare da parte di una terna durante una partita. Ma gli errori da una parte e dall’altra e le due valutazioni clamorose con il rigore inventato letteralmente concesso all’Avellino e il gol annullato hanno indirizzato la partita pesantemente”.

“Speriamo che ci si renda conto che per il livello che il bravissimo Presidente Marani vuole dare alla Serie C non si può continuare senza la tecnologia visto che oggi avrebbe potuto restituire dignità alla partita pesantemente condizionata da una terna assolutamente inadeguata che spero venga fermata e non inviata a rovinare altre partite. Ne va della regolarità e della credibilità del campionato. Noi avanti così, pronti a ripartire. Il campionato è lungo e abbiamo tutto il tempo per recuperare gli ultimi punti persi nelle prossime settimane”, ha concluso Antonini.