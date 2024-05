Trapani-Cavese, trasferta vietata per i tifosi ospiti

Ecco il motivo della scelta del Prefetto

TRAPANI – Vendita dei biglietti vietata ai tifosi della Cavese residenti nella provincia di Salerno in vista del match contro il Trapani. Il Prefetto della città siciliana, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita per la gara che andrà in scena al “Provinciale”.

L’incontro è valido per la terza giornata dei triangolari della Poule Scudetto di Serie D. La sfida si giocherà nella giornata di domenica 19 maggio (calcio d’inizio alle ore 16.00). Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, a seguito delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Sempre domenica 19 maggio, infatti, è in programma Siracusa-LFA Reggio Calabria e considerata la rivalità tra le tifoserie della Cavese e del club calabrese, e la contestuale movimentazione delle stesse alla volta delle rispettive sedi di gara, i tifosi campani non potranno raggiungere la Sicilia.