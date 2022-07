Trapani, confermato l’attaccante Antonino Musso

Il giocatore classe 1999 vestirà la maglia granata anche per la stagione 2022/23

1' DI LETTURA

TRAPANI – Antonino Musso vestirà la maglia granata per la stagione 2022/23. Cresciuto nel settore giovanile trapanese, l’attaccante classe 1999, lo scorso anno era tornato a Trapani realizzando 9 gol in 37 presenze stagionali.

Troina, Salernitana, Paganese e Bisceglie le altre squadre dove ha militato nel corso della sua carriera.

Musso è pronto a ripartire: «Sono felicissimo ed onoratissimo di indossare nuovamente la maglia granata. Per me è un motivo di orgoglio e soddisfazione lottare per questi colori; mi auguro il meglio per questo nuovo anno alle porte. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni».